सोनम कपूर ने चुप्पी साधने वालों पर Tweet कर कसा तंज, बोलीं- कई बार यह कायरता की निशानी होती है...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रही हैं. समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करने के साथ-साथ वह कई मुद्दों पर जमकर निशाना भी साधती हैं. देश के मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने चुप्पी साधने वाले लोगों पर निशाना साधा है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि चुप्पी हमेशा सुनहरी नहीं होती है, कई बार यह कायरता की निशानी भी होती है. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) का यह ट्ववीट सोशर मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं.

दिलजीत दोसांझ ने शेयर की Ivanka Trump के साथ फोटो, बोले- पीछे ही पड़ गई कि ताजमहल जाना है...

Silence is not always golden, it can a sign of moral ambiguity , cowardice and thus destructive.

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपने ट्वीट में कई मुद्दों पर चुप्पी साधने वालों पर तंज कसते हुए कहा, "चुप्पी हमेशा ही सुनहरी नहीं होती है, कई बार यह नैतिक अस्पष्टता, कायरता और कई विनाशकारी चीजों का संकेत भी हो सकती है." इसके अलावा सोनम कपूर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "हमेशा इतिहास के उचित तरफ ही रहो. यह एक तरह की अपील है. वरना आप लोगों को हमेशा ही इस बात का पछतावा होता रहेगा."

जावेद जाफरी ने हिंसा को लेकर नेताओं पर साधा निशाना, बोले- समान मानसिकता वाले लोग, भारतीयों को...

Be on the right side of history. This is an appeal. You will forever regret it otherwise.