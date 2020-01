सोनम कपूर ने आदित्य ठाकरे के ट्वीट का दिया जवाब, बोलीं- हमें ऐसे नेता...

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawahar Lal Nehru University) में हुई हिंसा ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है. इस घटना में छात्रों के साथ-साथ कई शिक्षक भी घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि बीते दिन रविवार को कई नकाबपोश बदमाशों ने कैंपस में घुसकर छात्रों पर हमला कर दिया. इस हमले में JNUSU अध्यक्ष आइशी घोष बुरी तरह घायल हो गईं. इस मामले पर न केवल आम लोग बल्कि राजनैतिक दल भी अपनी राय दे रहे हैं. इस मुद्दे पर शिव सेना नेता आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने भी ट्वीट किया था, जिसपर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने उन्हें जवाब दिया है. सोनम कपूर का आदित्य ठाकरे पर किया गया ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

The violence and brutality faced by students, while protesting, is worrisome. Be it Jamia, be it JNU. Students mustn't face brutal force!

Let them be!

These goons must face action. They must be brought to time bound and swift justice.