सोनम कपूर ने की महिला सशक्तिकरण की बात तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- जानकर दुख हुआ कि आपके परिवार में...

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक ट्वीट किया था, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा था. अपने ट्वीट में सोनम कपूर ने कहा "मेरे लिए महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं दुनिया के उस हिस्से से हूं, जहां महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है." सोनम कपूर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर अपनी राय भी पेश कर रहे हैं. लेकिन सोनम कपूर के इस ट्वीट को देख बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने उनपर तंज कसा.

We thought you come from a family of illustrious people where everyone one is cared and loved.

Sad to know that U r treated like a second grade citizen in your house.

Though I don't believe this because your dad is an inspiration to many.

Self pitying is in thing these days. https://t.co/YjILK3jzwA