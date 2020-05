CRPF ने जुहू में जब्त की लोगों की कार तो भड़कीं आलिया भट्ट की मम्मी, बोलीं- आप क्या उम्मीद करते हैं कि...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित हो चुका है. वहीं, जुहू में सीआरपीएफ (CRPF) द्वारा लोगों की कार को जब्त करने की खबर सामने आई है. इस बात को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनी राजदान (Soni Razdan) आपत्ति जताई है. सोनी राजदान ने सीआरपीएफ द्वारा लोगों की कारों को जब्त करने पर ट्वीट किया और मुंबई पुलिस को संबोधित करते हुए लिखा कि लोग ग्रोसरी का भारी सामान लेकर पैदल चल रहे हैं. क्या यह ज्यादा खतरनाक नहीं है. इसके अलावा सोनी राजदान ने अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और मुंबई पुलिस से भी अपील की.

CRPF has been called in to seal areas and seem to be on a rampage in Juhu ! @uddhavthackeray@OfficeofUT@AUThackeray@MumbaiPolice Please people are not spreading Covid by going to shops with masks and gloves and cars. Also those going out r from Bldgs where there is no Covid https://t.co/cMGMYvTvoX