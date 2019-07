आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान ने किया खुलासा- प्रेग्नेंसी के दौरान की शूटिंग, पीनी पड़ी ढेर सारी सिगरेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मम्मी और महेश भट्ट की पत्नी एक्ट्रेस सोनी राजदान का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में उन्होंने खुलासा किया है कि जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट थीं तो उन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कई सारी सिगरेट पी थीं. लेकिन सोनी राजदान को उस समय मालूम नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हैं. एक्ट्रेस सोनी राजदान ने मंगलवार को 1993 में आई फिल्म 'गुमराह' की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए इस बात का खुलासा किया है. फिल्म 'गुमराह' में उन्होंने संजय दत्त और श्रीदेवी के साथ काम किया था. सोनी राजदान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

'बटला हाउस' का ट्रेलर हुआ रिलीज, दमदार किरदार में नजर आए जॉन अब्राहम- देखें वीडियो

One of my favourite films and highly appreciated roles. Was such a pleasure to act with the incredible Sridevi. Highly cherished memories. Was also pregnant with Alia at the time and didn't know it yet. And did that scene where I smoked soooo many cigarettes https://t.co/cxZSZU6DD9