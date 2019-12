देश के हालातों पर आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने सरकार पर साधा निशाना, Tweet कर कही ये बात

देश में इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. देश के कई राज्यों में इन विरोधों के चलते कई लोगों और पुलकर्मियों की जान भी चली गई है. अब देश के हालातों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मम्मी सोनी राजदान (Soni Razdan) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में सोनी राजदान ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है. सोनी राजदान ने ट्वीट कर कहा, "पुलिस हड्डियां तोड़ रही है, कारों को तोड़ रही है, वाहनों को वंडल्स जला रहे हैं. पुलिस ने कई राज्यों में लोगों को गोली मार रही है."

Police breaking bones,smashing cars, Vandals burning vehicles Police shooting people in several states, a CM vows revenge and goes on a rampage, Civilians protesting all over the country in huge numbers, Kashmir closed Leaders behind bars. Economy?Unemployment? Ache Din? India ?