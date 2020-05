सोनी राजदान ने मुंबई सरकार पर साधा निशाना, बोलीं, 'वर्षों से अनदेखी की कीमत चुका रहा है शहर', तो यूं मिला जवाब

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश में 31 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. ऐसे में कोरोना के मामले मुंबई में दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मॉम सोनी राजदान ने अपने एक ट्वीट के जरिए मुंबई सरकार पर जमकर निशाना साधा है. बता दें, सोनी राजदान (Soni Razdan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वह अकसर समसामियक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती नजर आती हैं. वहीं, सोनी राजदान (Soni Razdan Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "तथ्य यह है कि मुंबई इतने वर्षों से अनदेखी की कीमत चुका रहा है."

The fact is that Mumbai is paying the price of years of neglect. The city that pays the highest taxes has the worst slums. You'd think they'd have sorted that one out years ago and built decent low cost housing, but no. And here we all are. Citizens bear the brunt of greed