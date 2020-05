आलिया भट्ट की मम्मी ने देश की तात्कालिक स्थिति पर किया Tweet, बोलीं- राजनीति के बिना किसी काम...

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान (Soni Razdan) अपने बेबाक विचारों के लिए खूब जानी जाती हैं. वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय पेश करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस देश की त्रासदी यह नहीं है कि यहां संसाधन नहीं है. बल्कि ये है कि हम लोगों के रूप में खुद पर काबू नहीं कर सकते और राजनीति के बिना काम बस काम करने के लिए नीचे गिरते जा रहे हैं. सोनी राजदान ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि अगर हमने अभी नहीं सीखा तो मुझे आगे कोई आशा नहीं दिखाई देती है.

Seriously... the tragedy of this country is not that there are no resources. It's that we as people cannot get over ourselves and get down to just doing a job without politics. If we haven't learned by now then I can't see any hope on the horizon. #tragedy