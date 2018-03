#SonuKeTituKiSweety is UNSHAKEABLE... Will be close to ₹ 75 cr by the end of Week 2... [Week 2] Fri 5.83 cr, Sat 6.55 cr, Sun 7.02 cr, Mon 2.71 cr, Tue 2.62 cr. Total: ₹ 70.67 cr. India biz... SUPER-HIT... #SKTKS