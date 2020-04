कोरोना वायरस के कारण दुबई में फंसे सोनू निगम, बोले- मैं अपने पिता और परिवार को खतरे में डाल दूंगा अगर...

कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर पूरे देश में देखने को मिल रहा है. इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए NDTV ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम टेलीथॉन है. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम (Sonu Nigam) भी जुड़े, जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण वह दुबई में फंस गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं एक महीने में से दुबई में हूं, और अगर मैं भारत आता हूं तो मैं अपने परिवार और अपने पिता को खतरे में डाल दूंगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं अभी भारत वापस न आऊं.

#IndiaAgainstCOVID19 | "Would have put my family in danger if I returned from Dubai": Singer Sonu Nigam #ApniSurakshaApneHaath@DettolIndiapic.twitter.com/WocJtMxTal