सोनू सूद से यूजर ने कहा 'आपके लिए जान भी दे सकता हूं', तो एक्टर से यूं मिला जबरदस्त जवाब

सोनू सूद (Sonu Sood) से यूजर ने कहा, "सोनू सूद सर कृप्या मुझे आपसे मिलने का एक मौका दीजिए. मैं आपके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं." सोनू सूद ने यूजर की इस बात पर ट्वीट करते हुए लिखा, "आशा करता हूं कि आप 100 साल जिएं." सोनू सूद के इस ट्वीट ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सोनू सूद के ट्वीट को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि वह आज भी लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं. सोनू सूद से एक यूजर ने कर्नाटक के कपल की कहानी साझा की, जिसमें महिला अपने पैरों पर चलने में असमर्थ थी और उन्हें जॉब की भी जरूर थी. इसे लेकर सोनू सूद तुरंत उन लोगों की मदद के लिए तैयार हो गए.

Let's get them back on their feet. No more trouble for them from now on https://t.co/GPZlc61ZoZ