दुर्गा पूजा समिति ने पंडाल में भगवान के साथ लगाई सोनू सूद की मूर्ति, तो एक्टर का यूं आया रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना महामारी (Corona Pandemic) में लोगों के मसीहा बनकर सामने आए. उन्होंने ना सिर्फ लोगों को उनके घरों में पहुंचाया, बल्कि उन्हें काम भी दिया. लगातार सोनू सूद गरीबों की मदद कर रहे हैं. देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्टर ने भी लोगों की मदद की. ऐसे में लोग एक्टर को अपना भगवान मानने लग गए. सोनू सूद को कभी फैन्स ने 'भारत रत्न' दिलवाने की बात की, तो कभी एक्टर का नाम अपनी दुकानों पर तक लिखवा लिया. जनता अपने-अपने तरीके से सोनू सूद (Sonu Sood Twitter) से आभार जता रही हैं. इसी बीच कोलकाता में एक दुर्गा पूजा समिति ने अपने पूजा पंडाल में सोनू सूद की मूर्ति लगाई है.

We have installed a statue of actor Sonu Sood so that people can take inspiration from him to help people in need: Srinjay Dutta, member of Prafulla Kanan Welfare Association, in Kolkata https://t.co/6ne3v3FAZFpic.twitter.com/VD8clsa6O9