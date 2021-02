सोनू सूद ने उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने पर किया Tweet, बोले- हम आपके साथ हैं...

सोनू सूद (Sonu Sood) के ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बता दें, सोनू सूद के अलावा एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, "उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने की खबर सुनकर परेशान हूं. वहां हर किसी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही हूं." श्रद्धा के ट्वीट पर भी लोगों की काफी प्रतिक्रिया आ रही हैं.

Distressing to hear about the glacier breaking off in #Uttarakhand Praying everyone's safety there ????