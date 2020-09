सोनू सूद की तरफ से मोबाइल मिलते ही बच्चे ने दी पॉपकॉर्न की दावत, तो एक्टर ने यूं दिया जवाब

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

सोनू सूद (Sonu Sood) से यूजर ने कहा, "सर हैप्पी को मोबाइल तो मिल गया, अब वो बच्चा ऑनलाइन क्लास कर पाएगा. सर आपने तो अपना वादा 10 घंटे में ही पूरा कर दिया. अब हमारी बारी है, तो सर कब आ रहे हैं पॉपकॉर्न खाने." इस ट्वीट का जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, "अर्रे वाह... हीरो लग रहा है हैप्पी, पॉपकॉर्न तैयार रख, जल्दी आता हूं खाने." सोनू सूद का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सोनू सूद ने कुछ ही मिनट में लोगों की ख्वाहिशें पूरी की हों और उनकी मदद की हो.

Happi will get his phone only if he promises to treat me with popcorn send his details @Karan_Gilhotrahttps://t.co/LxdIoT8hFN