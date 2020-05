सोनू सूद से शख्स ने कहा 'लोग आपसे मिलने घर आएंगे', तो एक्टर बोले- वो क्यों आएंगे, बहुत सारे...

सोनू सूद (Sonu Sood) ने यूजर का सोशल मीडिया पर रिप्लाई करते हुए हुए कहा, "वो क्यों मेरे घर आएंगे दोस्त. मैं उन सबके घर जाऊंगा. बहुत सारे आलू के परांठे, पान और चाय उधार है मेरे भाइयों पर." बता दें कि सोनू सूद ने इसके अलावा और भी कई यूजर का जवाब दिया. एक व्यक्ति ने सोनू सूद से महाराष्ट्र में फंसे अपने भाई को घर पहुंचाने की गुहार लगाई. साथ ही यूजर ने एक्टर से कहा कि वह यूपी आने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है. कृप्या उसकी मदद करें. इसपर एक्टर ने जवाब दिया, "मैं वादा करता हूं, आप लोग अपने भाई से जल्दी ही मिलोगे."

I promise...You will meet him again and very soon brother. https://t.co/0G8mnCQg0u