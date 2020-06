सोनू सूद से दुबई में फंसे लोगों ने लगाई मदद की गुहार, बोले- यहां रहना मुश्किल हो रहा है...

कोरोना वायरस के दौरान बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) प्रवासी मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं. उन्होंने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक सही सलामत पहुंचाया, साथ ही मजदूरों के खाने-पीने का भी इंतजाम किया. सोनू सूद के इस काम को लेकर चारों तरफ उनकी खूब तारीफ हो रही है. एक व्यक्ति ने सोनू सूद की भगवान की तरह पूजा करनी भी शुरू कर दी. वहीं, हाल ही में खबर आई है कि प्रवासी मजदूरों के बाद दुबई में फंसे लोगों ने भी सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई. दुबई में रह रहे लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया, साथ ही ट्वीट कर उनसे मदद भी मांगी.

@SonuSood Dear Sir many people from Gujarat and Maharashtra stuck here in Dubai, UAE many lost jobs and its difficult to manage here for them can you pls help or try to arrange flights from Dubai to Ahmedabad/Mumbai. We will be highly appreciate for your support