सोनू सूद ने NEET-JEE परीक्षाओं को टालने के लिए सरकार से लगाई गुहार, बोले- उनकी मुस्कुराहट को वापस ले आओ...

देशभर में कोरोनावायरस के बीच मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम JEE-NEET की परीक्षाएं (JEE-NEET Exams) कराने के फैसले पर विरोध देखने को मिल रहा है. अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) भी छात्रों के समर्थन में आ गए हैं. लॉकडाउन में हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले सूद ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट में सोनू सूद (Sonu Sood Twitter) ने सरकार से एग्जाम को पोस्टपोन करने की गुहार लगाई है. इस ट्वीट में सोनू सूद ने लिखा, "यह केवल छात्रों के लिए ही एग्जाम नहीं है, बल्कि सरकार के लिए भी एक परीक्षा है."

This is not an examination only for students.

It's an examination for the Government too.

Govt. has an opportunity to excel by postponing #JEE_NEET for 60 days.

Make it happen and bring those smiles back.

Students & Govt. can prepare in this time window. #PostponeJEE_NEET