'सूर्यवंशम' के 19 साल: री-ट्वीट करने पर फंसे अमिताभ बच्चन, ट्विटर पर उड़ा मजाक

महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म ' सूर्यवंशम ' को रिलीज हुए 19 साल बीत चुके हैं. 21 मई, 1999 को पर्दे पर आई इस फिल्म ने थिएटर से कहीं ज्यादा टीवी के जरिए सुर्खियों लूटी. इस फिल्म को सेट मैक्स पर इतनी बार दिखाया जा चुका है कि दर्शकों को फिल्म के कैरेक्टर के साथ-साथ इसके डायलॉग भी मुंह-जुबानी याद हो गए हैं. आमतौर पर बिग बी अपनी फिल्मों की वर्षगांठ पर इनसे जुड़ी यादें ट्विटर पर साझा करते हैं. 'सूर्यवंशम' की सालगिराह पर भी बिग बी ने एक फैन के ट्वीट को री-ट्वीट किया, जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया गया.

ye TV pe itna aati. He

Ek baar insan apne baap ka naam bhul jaye

Lekin Heera Thakur ka kabhi nahi bhulega — aKASH (@akash_d21) May 20, 2018



Reporter to foreigner : Do u know Amitabh Bachchan.

F: No

R: Shows pic..

Foreigner: OMG! You r talking of Heera Thakur.



My fav Suryavansham joke — Nakli.Katrina (@NakliKatrina) May 20, 2018

All these views... Thanks to #setmax@SonyTV

Who repeated it so often as any

But a Gr8 #movie of its own kind — Akhil Gupta (@Ak_01gupta) May 20, 2018

19 साल से उसकी बीवी IAS है — मस्तंग मेलुहा (@manijha121) May 20, 2018

Out of 35 million views, 30 millions were by set max — Mohit Soni (@mohitsoni227) May 20, 2018

My all time favorite .. Zeher waali kheer ... I Love Sooryavansham #19YearsOfSooryavansham — Crush Ka Bhai (@CartikPatel) May 21, 2018

#19YearsOfSooryavansham



19 Years Of Zeher Wali Kheer — ABHINAY SINGH (@abhisatna) May 22, 2018

#Sooryavansham was released today in 1999. Apart from doing great at the box office. It is also the most watched film in the history of television. It is shown so many times on TV that people know the dialogues backwards. #19yearsOfSooryavanshampic.twitter.com/ED3LeE4vYU — Anupam Kher (@AnupamPKher) May 21, 2018

बार-बार सेट मैक्स पर दिखाई जाने की वजह से इस फिल्म को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है. बिग बी को भी री-ट्वीट करने की वजह से सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा.पढ़ें ट्वीट्स...अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म के 19 साल पूरे होने पर लिखा कि 'सूर्यवंशम' ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया, बल्कि यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है. यह टीवी पर इतनी बार दिखाई जा चुकी है कि लोगों को इसके डायलॉग तक याद हैं.'सूर्यवंशम' को छोटे पर्दे पर इसे बार-बार दिखाया जाता है. फिल्म को टीवी पर इतनी बार दिखाया जा चुका है कि अब दर्शकों को इसके डायलॉग तक रट गए हैं. बता दें, जिस साल यह फिल्म रिलीज हुई थी. उसी साल मैक्स चैनल को लॉन्च किया गया था. कुछ सालों पहले सोनी मैक्स की मार्किेटिंग हैड वैशाली शर्मा ने एक बयान में बताया था कि चैनल ने इस फिल्म के 100 साल के राइट्स खरीद रखे हैं. इसी वजह से यह बार-बार टीवी पर दिखाई जाती है. चैनल सैट मैक्स का नाम बदलकर अब सोनी मैक्स हो गया है. 'सूर्यवंशम' में अमिताभ बच्चन डबल रोल में दिखे थे. उन्होंने इसमें भानू प्रताप सिंह और हीरा सिंह का किरदार निभाया था. फिल्म में एक्ट्रेस सौंदर्या रघु और जयासुधा ने अहम किरदार निभाया. अमिताभ की इन दोनों हीरोइनों जयासुधा और सौंदर्या के डॉयलाग रेखा ने डब किए थे. फिल्म में राधा सिंह का किरदार निभाने वाली सौंदर्या का 2004 में एक प्लेन क्रैश हादसे में निधन हो गया था. सौंदर्या साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस रहीं, उन्होंने कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम की कई फिल्मों में काम किया था.