Sooryavanshi Fans Reaction: अक्षय कुमार पर भारी पड़े अजय देवगन, फैंस बोले- सिंघम के आगे सूर्यवंशी...

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक्शन का डबल नहीं, बल्कि ट्रिपल डोज देखने को मिल रही है. 'सूर्यवंशी' में मुंबई में अब तक हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया गया, साथ ही लश्कर की भी बात भी सूर्यवंशी में हुई. अक्षय कुमार की हेलीकॉप्टर पर शानदार एंट्री तो देखने को मिली ही, लेकिन इसके साथ ही फिल्म में 'सिंघम' यानी अजय देवगन (Ajay Devgn) और 'सिंबा' (Simmba) यानी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की एंट्री ने भी सबका खूब ध्यान खींचा है. वैसे तो अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को फैंस से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन लोगों के कमेंट्स देखकर लग रहा है जैसे अक्षय कुमार पर इस बार अजय देवगन भारी पड़ गए.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) स्टारर 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) के ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही इसपर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं. लेकिन कई फैंस ने ट्रेलर को देखने के बाद अक्षय कुमार से ज्यादा अजय देवगन की तारीफ की. एक फैन ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, "जब कोई नहीं, तो अजय देवगन कहते हैं कि मैं अपने से मिसाइल दागूंगा." वहीं, दूसरे फैन ने लिखा, "अजय सर ने अपने दिमाग और ध्यान का अच्छा इस्तेमाल किया." इसके अलावा कई फैंस ने फिल्म में अजय देवगन की एंट्री की भी खूब तारीफें कीं. एक फैन ने लिखा, "सिंघम की एंट्री का कोई मैच नहीं है."

Ajay devgn just showed up for 30 seconds and stole the whole show. #Sooryavanshi is nothing infront of #Singham ???? pic.twitter.com/uZwHRhgbuI