SOTY 2 Box Office Collection Day 11: टाइगर श्रॉफ की फिल्म की कमाई में गिरावट जारी, अब तक कमाए इतने करोड़

SOTY 2 Box Office Collection Day 11: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'स्टूडेंड ऑफ द ईयर 2' (SOTY 2) की कमाई में गिरावट दर्ज की गई है. फिल्म ने रिलीज के बाद अब तक बॉक्स ऑफिस (SOTY 2 Box Office Collection) पर लगभग 65 करोड़ के आस-पास तक की कमाई कर डाली है. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Panday) की फिल्म ने रिलीज के दिन 12.06, शनिवार को 14.02, रविवार को 12.75, सोमवार को 5.52, मंगलवार को 5.02, बुधवार को 4.51, गुरुवार को 3.50 करोड़, शुक्रवार को 1.50, शनिवार को 2 करोड़ और रविवार को 2, सोमवार को 1 करोड़ की कमाई कर ली है. अनुमान लगाया जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म ने इस हफ्ते भी अपनी कमाई का सिलसिला जारी रखेगी.

