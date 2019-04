Mumbai Dilli Di Kudiyaan: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के सॉन्ग में टाइगर, अनन्या और तारा का धमाल, देखें Video

खास बातें 10 मई को रिलीज होगी फिल्म पुनीत मल्होत्रा है फिल्म के डायरेक्टर तारा-अनन्या कर रही हैं डेब्यू

तारा सूतारिया, अनन्या पांडेय और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' का नया सॉन्ग रिलीज हो गया है. 'मुंबई दिल्ली दी कुड़ियां (Mumbai Dilli Di Kudiyaan )' सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है. इस सॉन्ग में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं और खूब धमाल भी मचा रहे हैं. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' 10 मई को रिलीज हो रही है और इसमें टाइगर श्रॉफ का जोरदार एक्शन दिखेगा तो अनन्या और तारा की ये डेब्यू फिल्म है.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' के डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा का कहना है, 'पिछली फिल्म में डफली वाले थे तो इसमें हमने ये जवानी लिया है. उस फिल्म में राधा तेरी चुनरी था, हमने मुंबई दिल्ली दी कुड़ियां डाला है. जाहिर फिल्मों की कहानियां काफी मिलती जुलती हैं लेकिन इस मामले में दोनों फिल्में अलग हैं. टाइगर श्रॉफ बेहतरीन डांसर हैं, इसलिए हमें उनके साथ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी.'

बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहीं अनन्या पांडे ( Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं जबकि टाइगर (Tiger Shroff) एक साधारण परिवार वाले लड़के का किरदार निभा रहे हैं, लिहाजा फिल्म में वो काफी रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) डायरेक्टर करण जौहर की 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल है. पहली फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. यह फिल्म 10 मई को रिलीज होगी.

