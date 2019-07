सूखे की मार झेल रहे चेन्नई में पूल में नजर आईं रजनीकांत की बेटी, हुईं ट्रोल तो हटाई Photo

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत (Rajnikanth) की बेटी सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में सौंदर्या रजनीकांत ने अपने बेटे वेद के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी. इस फोटो में सौंदर्या रजनीकांत और उनका बेटा पूल में खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे. इसके साथ ही वह अपने बेटे को फोटो में स्विमिंग करना भी सिखा रही थीं. लेकिन पानी की कमी झेल रहे चेन्नई की वजह से सौंदर्या रजनीकांत की यह फोटो सोशल मीडया पर विवाद का कारण बन गई. इतना ही नहीं विवाद इतना बढ़ गया कि सौंदर्या रजनीकांत को यह फोटो अपने इंस्टाग्राम से भी हटानी पड़ी.

Kumkum Bhagya Written Update: 'कुमकुम भाग्य' में अभी को मिलेगा मैरिज का ऑफर, जानें किससे करेंगे शादी

दरअसल चेन्नई में पानी की भयानक समस्या के दौरान लोगों ने सौंदर्या रजनीकांत (Soundarya Rajinikanth) की पूल वाली फोटो देखकर उन पर तंज कसना और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था. इसके साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने सौंदर्या रजनीकांत की फोटो पर ऐसे तीखे कमेंट भी किए, जिससे उन्हें अपनी फोटो सोशल मीडिया से भी हटानी पड़ी. ट्विटर से अपनी फोटो हटाने की घोषणा करते हुए सौंदर्या रजनीकांत ने लिखा 'अच्छी भावनाओं के साथ मेरी ट्रेवल डायरीज से शेयर हुई फोटो मैंने पानी की समस्या को देखते हुए हटा दी है. यह पुरानी फोटो सिर्फ बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के बारे में समझाने और उन्हें सिखाने के लिए ही साझा की गई थीं.'

मलाइका अरोड़ा ने जब बेटे अरहान को बताई अर्जुन कपूर से रिलेशन की बात तो यूं आया रिएक्शन

Removed the pictures shared in good spirit from my #TravelDiaries considering the sensitivity around the current #WaterScarcity we are facing . The throwback pics were to emphasise the importance for physical activities for children from a young age only #LetsSaveWater