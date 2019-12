साउथ के सुपरस्टार का गृह मंत्री अमित शाह को जवाब, बोले- आप एक बार के लिए ईमानदार क्यों नहीं हो सकते

नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है. छात्रों के साथ-साथ बॉलीवुड और कई फिल्मी कलाकारों ने भी इस कानून का खुलकर विरोध किया. साउथ सुपरस्टार सिद्धार्थ (Siddharth) ने भी सोशल मीडिया पर नागरिकता संशोधन कानून के लिए अपना विरोध जताते हुए ट्वीट किये. लेकिन सिद्धार्थ के कुछ ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अपने एक ट्वीट में सिद्धार्थ ने जहां पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को संबोधित करते हुए बताया कि उन्हें उनके विचारों और ट्वीट्स के लिए धमकियां मिल रही हैं. तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) पर का भी जबरदस्त जवाब दिया है.

I'm getting tweet threats for me and my loved ones to be fixed, arrested etc. from several handles that are followed by PM @narendramodi . We are trying to speak our minds in a free country. Ugly words and draconian laws will not choke voices of dissent. We will prevail! Jai Hind.

अपने ट्वीट में सिद्धार्थ (Siddharth) ने लिखा, "मुझे और मेरे प्रियजनों को उन सोशल मीडिया हैंडल से अरेस्ट करने और फिक्स्ड करने की धमकियां मिल रही हैं, जिन्हें खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी फॉलो करते हैं. हम आजाद देश में अपने मन की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं. गलत शब्द और बेरहम कानून असंतोष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं. हम प्रबल रहेंगे. जय हिंद." सिद्धार्थ के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं. इसके अलावा सिद्धार्थ ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "अब भी जो खून न खौला, वो खून नहीं पानी है. जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है. क्रांति ही लोकतंत्र की जीवनदायिनी है."

You will tell us who deserves to be a refugee and who does not based on religion (CAA). Then you will tell us who is an Indian and who is not based on religion (NRC). Why cant you just be honest for once and accept what you are doing Amit Shah? Tell us your real plan. #Dividerhttps://t.co/ksO00eBQl4