साउथ के सुपरस्टार धनुष की हॉलीवुड में एंट्री, रूसो ब्रदर्स की फिल्म 'द ग्रे मैन' में आएंगे नजर

सुपरस्टार धनुष (Dhanush) के इस फिल्म का हिस्सा बनने की 'नेटफ्लिक्स' (Netflix) ने ट्विटर पर जानकारी दी. हालांकि उनके किरदार से जुड़ी जानकारी अभी नहीं दी गई है. 'अडूकलम' और 'रांझणा' जैसी हिट फिल्मों में काम कर चुके धनुष ने कहा, "इस बेहतरीन एक्शन फिल्म में काम करने को लेकर उत्साहित हूं। इतने वर्षों से मुझसे प्यार करने और मेरा साथ देने के लिए मेरे प्रशंसकों का शुक्रिया. आप सभी से मुझे प्यार है, यूं ही प्यार बांटते रहें."

Ryan Gosling x Chris Evans x Ana de Armas = THE GRAY MAN



A new film from directors Anthony & Joe Russo, the upcoming action thriller is based on the debut novel by Mark Greaney. pic.twitter.com/pfOAYfWDup