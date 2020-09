SP बालासुब्रमण्यम के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, रितेश देशमुख बोले- साथिया तूने क्या किया...

#ripspb sir

Your golden voice will be missed https://t.co/MjC3KXIOBY — Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) September 25, 2020

एसपी बालासुब्रमण्यम (SP Balasubramanyam) के निधन को लेकर ए आर रहमान (AR Rahman) ने भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मशहूर सिंगर के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की. उन्होंने फोटो को साझा करते हुए लिखा, "तहस नहस..." वहीं, उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, "आपकी सुनहरी आवाज याद की जाएगी सर." बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने मशहूर गायक के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, "हम बने, तुम बने-एक दूजे के लिए. एसपी बालासुब्रहमण्यम जी, शानदार संगीत के लिए आपका धन्यवाद. भारी दिल से मैं कह रहा हूं कि साथिया तूने क्या किया? उनके परिवार और चाहने वालों के साथ मेरी संवेदनाएं."

हम बने तुम बने -एक दूजे के लिए। #SPBalasubrahmanyam ji -thank you for the amazing music: -with a heavy heart I say...साथिया या तूने क्या किया? Rest in glory Sir. Condolences to the family, loved ones & millions of fans world over. pic.twitter.com/YYlc9J1UGT — Riteish Deshmukh (@Riteishd) September 25, 2020

Deeply saddened to hear about the demise of Balasubrahmanyam ji.Just a few months back I'd interacted with him during a virtual concert in this lockdown..he seemed hale,hearty & his usual legendary self...life is truly unpredictable. My thoughts & prayers with his family????????#RIPSPBpic.twitter.com/NytdM7YhBL — Akshay Kumar (@akshaykumar) September 25, 2020



बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एसपी बालासुब्रमण्यम (SP Balasubramanyam) के निधन पर शोक जताते हुए लिखा, "बालासुब्रमण्यम जी के निधन के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ. कुछ ही महीनों पहले एक वर्चुअल कॉन्सर्ट के दौरान हमारी बातचीत हुई थी. वह काफी स्वस्थ लग रहे थे. जिंदगी असल में अप्रत्याशित है. उनके परिवार के साथ मेरी दुआएं हैं." इससे इतर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी एसपी बालासुब्रहमण्यम के निधन पर शोक जाहिर किया. उन्होंने लिखा, "एक और बुरा दिन. एक महान व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए.

Rip SPB sir the voice which will echo in everyone's house forever, a family member in every household. Ur voice and U will continue to live with us for generations to come. My condolences to his family and dear ones. Thank you sir for everything sir. you will be dearly missed — Dhanush (@dhanushkraja) September 25, 2020

S P SIR MAY YOU REST IN PEACE!! — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 25, 2020

Great human being and an incredible singer...lucky to have had him dub for me...give his voice to my performances in my first Telugu and Kannada film...SP Balasubrahmanyam will be missed truly...my heartfelt condolences & prayers to the family... pic.twitter.com/bdQWiuXlQD — Anil Kapoor (@AnilKapoor) September 25, 2020

इससे इतर अनिल कपूर, धनुष, मनोज बाजपेयी और श्रूति हासन जैसे कई कलाकारों ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम को लेकर ट्वीट किया है. बता दें कि उन्होंने हिंदी, तेलुगू, मलयालम और तमिल समेत लगभग 16 भाषाओं में लगभग 40,000 गानों को अपनी आवाज दी है.