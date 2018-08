Sridevi 55th Birth Anniversary: आखिरी समय में पति और देवर के साथ खुलकर नाची थीं श्रीदेवी

दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी (Sridevi) अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें सिने प्रेमियों के दिलों पर जवां हैं. श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त, 1963 को हुआ था. आज उनका 55वां जन्मदिवस है. गौरतलब है कि, श्रीदेवी का निधन इस साल 24 फरवरी को दुबई में हुआ. वह अपने भतीजे और अभिनेता मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने के लिए दुबई गई हुई थीं. मोहित मारवाह और अंतरा मोतीवाली की शादी को श्रीदेवी ने खुलकर एन्जॉय किया था. वेडिंग फंक्शन्स में श्रीदेवी को अपने रिश्तेदारों और करीबियों के साथ थिरकते देखा गया था. उन्होंने अपने देवर और अभिनेता अनिल कपूर के साथ फिल्मी गानों पर डांस किया, साथ ही पति बोनी कपूर संग कमर मटकाई थी.

Today would have been our 22nd wedding anniversary. Jaan... My wife, my soulmate, the epitome of love, grace , warmth and laughter lives within me forever... pic.twitter.com/0XWhFIvOvz

An actress who was known for her phenomenal dancing...this was #Sridevi ji's last dance at a wedding in #Dubai ... The song was #KaalaChashma .... Boney Kapoor ji is also there in the video... pic.twitter.com/YAvdKbohle