मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस क्रीमटोरियम में श्रीदेवी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं. वहां फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साफ-सफाई भी चल रही है. इस बात की जानकारी एएनआई ने ट्वीट करके दी है. श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थीं और उनका दुबई में निधन हो गया है. श्रीदेवी का पार्थिव शरीर आज दुबई से मुंबई पहुंचने वाला है. श्रीदेवी का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. रिपोर्टों के मुताबिक, श्रीदेवी का पोस्ट मार्टम हो चुका है और लैब रिपोर्ट के बाद, उनके पार्थिव शरीर को मुंबई भेज दिया जाएगा. श्रीदेवी (54) का शनिवार रात निधन हो गया था. यहां वह एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आईं थीं. श्रीदेवी का शव इसलिए भारत नहीं भेजा गया, क्योंकि रविवार देर शाम तक दुबई पुलिस द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट नहीं दी गई थी. बॉलीवुड के सारे स्टार श्रीदेवी और बोनी कपूर के घर पर पहुंच रहे हैं, इनमें करण जौहर से लेकर अनुपम खेर तक शामिल हैं.

#Sridevi will always remain alive in my memory. It feels awkward to speak of her in the past tense. We have lost the biggest star of our country. I still cannot believe it. It will take many years to register what has actually happened: Anupam Kher in Mumbai pic.twitter.com/Ay4MTSznDL