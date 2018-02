श्रीदेवी की दुबई में 24 फरवरी को हुई मौत के रहस्य पर से पर्दा उठा गया है. अभी तक कहा जा रहा था कि बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी. लेकिन एएनआई पर जारी श्रीदेवी की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत 'दुर्घटनावश डूबने' से हुई थी. यही नहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट में श्रीदेवी के शरीर में एल्कोहल भी पाया गया है. यूएई के गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से एएनआई ने यह जानकारी दी है. ट्वीट में कहा गया है कि शराब के नशे में श्रीदेवी का संतुलन बिगड़ गया और वे बाथटब में गिर गईं. जिस वजह से डूबने से उनकी मौत हो गई. इस तरह से उन कयासों पर विराम लग गया है जिनमें उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही थी.

Under the influence of alcohol, #Sridevi lost her balance, fell into the bathtub and drowned, reports UAE's Gulf News