Sridevi के अंतिम दर्शन के लिए दो दिन से घर के बाहर खड़ा ये फैन, बताया एक्ट्रेस ने कैसे बचाई भाई की जान

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी ने भले ही इस दिन दुनिया से अलविदा कह दिया हो, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में एक्ट्रेस हमेशा जिंदा रहेंगी. यूं तो श्रीदेवी के देशभर में कई प्रशंसक हैं, लेकिन एक खास फैन उनके अंतिम दर्शन का पिछले दो दिनों से इंतजार कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के रहने वाले जतिन वाल्मीकि की आंखें भले हो कमजोर हैं, लेकिन श्रीदेवी का आखिरी बार दीदार करने के लिए वह एक्ट्रेस के घर के बाहर दो दिनों से तैनात हैं.एएनआई से बातचीत के दौरान, जतिन ने बताया कि श्रीदेवी उनकी जिंदगी में बेहद अहमियत रखती हैं. एक्ट्रेस ने उनके भाई के ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के लिए सहायता की थी. उस समय श्रीदेवी ने 1 लाख रुपये देकर उनकी आर्थिक रूप से मदद की, साथ ही अस्पताल का 1 लाख का बिल माफ कराया था.

