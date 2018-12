Zero Movie: करिश्मा कपूर ने शेयर की श्रीदेवी की आखिरी फिल्म की फोटो, यूं हुईं इमोशनल Zero Movie: करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) और श्रीदेवी (Sridevi) शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म जीरो (Zero) में कैमियो रोल में हैं.