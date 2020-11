जो बाइडेन की जीत पर स्टैंडअप कॉमेडियन बोले- अमेरिका भारत से इस बार एक हफ्ते पहले दिवाली मनाएगा....

अमेरिका चुनाव (America Elections) में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है. अब जो बाइडेन (Joe Biden) की जीत पर लगातार बॉलीवुड से लगातार रिएक्शन आ रहा है. हाल ही में स्टैंडअप कॉमेडियन अतुल खतरी (Atul Khatri Twitter) ने जो बाइडन की जीत पर कई ट्वीट किए हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इस ट्वीट में अतुल खतरी ने कहा, "अमेरिका में दिवाली भारत से एक हफ्ते पहले मनाई जाएगी."

America will celebrate Diwali one week earlier than India this year