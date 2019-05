Student of The Year 2 Box Office Collection Day 3: वोटिंग और IPL फीवर के बीच कमाए इतने करोड़

Student of The Year 2 Box Office: टाइगर, अनन्या और तारा की फिल्म ने कमाए इतने करोड़

खास बातें 10 मई को रिलीज हुई है फिल्म तारा-अनन्या की है डेब्यू फिल्म टाइगर श्रॉफ हैं लीड रोल में

Student of The Year 2 Box Office Collection: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Panday) की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' ने पहले वीकेंड में अच्छी कमाई की है और रविवार को IPL और छठे चरण के मतदान के बावजूद फिल्म ने मामूली गिरावट के साथ अपनी कमाई की रफ्तार को कायम रखा है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, टाइगर, तारा और अनन्या की 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of The Year 2)' ने लगभग 12-12.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ने पहले तीन दिन में लगभग 37.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

Bhojpuri Cinema: आम्रपाली दुबे ने नए अंदाज में डांस से मचाई धूम, बार-बार देखा जा रहा Video

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ,अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) 10 मई को सिनेमा घरों को रिलीज हुई है. पहले दिन फिल्म ने अच्छी शुरुआत की. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट्स ने बताया कि करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) ने पहले दिन 12 करोड़ की कमाई की. फिल्म को सुबह के शोज में तो भीड़ मिली लेकिन शाम होते-होते कलेक्शन गिरने लगा. दूसरे दिन भी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) का बिजनेस अच्छा रहा और दूसरे दिन भी फिल्म ने 15 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 13.50 करोड़ की कमाई की.

बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला पीएम मोदी पर हमला, लिखा- प्लीज बोलने से पहले किसी...

धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखा गया था. फिल्म में अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं जो फिल्म में काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं जबकि टाइगर (Tiger Shroff) एक साधारण परिवार वाले लड़के का किरदार निभा रहे हैं. बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' डायरेक्टर करण जौहर की 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल है. पहली फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...