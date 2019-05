Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 4: टाइगर श्रॉफ की फिल्म की बंपर कमाई, कमाए इतने करोड़

Student of The Year 2 Box Office Collection Day 4: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff)

खास बातें 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' की शानदार कमाई अब तक कमाए इतने करोड़ टाइगर श्रॉफ की शानदार एक्टिंग

Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 4: टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Panday) की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student Of The Year 2) बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की एक्टिंग और एक्शन की खूब तारीफ हो रही है. फिल्म ने शुक्रवार को 12.06 करोड़, शनिवार को 14.02 करोड़, रविवार को 12.75 करोड़ की कमाई की थी. तरण आदर्श के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म ने सोमवार को भी काफी अच्छा कारोबार करते हुए 5.52 करोड़ की कमाई कर डाली है. इस लिहाज से फिल्म ने 4 दिन में 44.35 करोड़ की कमाई कर ली है.

Bhojpuri Cinema: निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने मचाया गदर, 'जय वीरू' के ट्रेलर में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री- देखें Video

#StudentOfTheYear2 declines 54.23% on Mon [vis-à-vis Fri]... Slows at plexes of Mumbai, Delhi, NCR [where it was performing best]... Fri 12.06 cr, Sat 14.02 cr, Sun 12.75 cr, Mon 5.52 cr. Total: ₹ 44.35 cr. India biz. #SOTY2 — taran adarsh (@taran_adarsh) 14 मई 2019

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सूतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडेय (Ananya Panday) की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student Of The Year 2) की कमाई को लेकर तरण आदर्श ने ट्वीट किया है. यह फिल्म विदेशों में भी शानदार कारोबार कर रही है. इससे पहले बॉक्स ऑफिस इंडिया डॉट कॉम ने जानकारी दी थी कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' ने पहले तीन दिन में लगभग 37.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ,अनन्या पांडेय (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 (Student of The Year 2) 10 मई को सिनेमा घरों को रिलीज हुई है. पहले दिन फिल्म ने अच्छी शुरुआत की.

सपना चौधरी ने स्टेज पर किया ऐसा तूफानी डांस, घायल हुए फैंस, Video हुआ वायरल

धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखा गया था. फिल्म में अनन्या पांडे (Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं जो फिल्म में काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं जबकि टाइगर (Tiger Shroff) एक साधारण परिवार वाले लड़के का किरदार निभा रहे हैं. बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' डायरेक्टर करण जौहर की 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल है. पहली फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...