स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का पहला गाना 'जवानी' हुआ रिलीज, आते ही सोशल मीडिया पर छा गया

Student of the Year 2 का Jawani सॉन्ग हुआ रिलीज

करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student of the Year 2) का पहला गाना 'जवानी' (Jawani) रिलीज हो गया. इस गाने में किशोर कुमार (Kishor Kumar) और आरडी बर्मन (R D Burman) के गानों को रिक्रिएट किया गया है. बता दें कि साल 1972 में आई फिल्म जवानी दीवानी (Jawani Diwani) में रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) और जया बच्चन (Jaya Bachchan) नजर आए थे. अब इस गाने के नए वर्जन में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और अनन्या पांडे ( Ananya Pandey) नजर आ रहे हैं. गाने में तीनों कलाकारों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. गाने को रिलीज होने के कुछ घंटों के भीतर लाखों लोगों ने देख डाला है.

रिलीज से पहले इस गाने की एक क्लिप को करण जौहर (karan Johar) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था. जहां उन्होंने लिखा था कि गिली गिली अक्खा अक्खा (Gilli Gilli Akkha) सॉन्ग नए स्टूडेंट्स के साथ वापिस आ रहा है. तारा सुतारिया (Tara Sutaria) ने इस गाने के रिलीज से पहले अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो आप अपने अंदर डांस को महसूस कर पाते हैं तो वहीं अनन्या पांडे ( Ananya Pandey) ने लिखा क्या आप स्कूल के पुराने दिनों को महसूस करना चाहते हैं.

बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. फिल्म में बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहीं अनन्या पांडे ( Ananya Pandey) और तारा सुतारिया (Tara Sutaria) काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं जबकि टाइगर (Tiger Shroff) एक साधारण परिवार वाले लड़के का किरदार निभा रहे हैं, लिहाजा फिल्म में वो काफी रफ एंड टफ लुक में नजर आ रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' (Student of the Year 2) डायरेक्टर करण जौहर की 2012 में आई फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सीक्वल है. पहली फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. यह फिल्म 10 मई को रिलीज होगी.