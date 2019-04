Student Of The Year 2 Trailer: टाइगर श्रॉफ की फिल्म के ट्रेलर का Youtube पर कोहराम, Video ने मचाई धूम

खास बातें 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का ट्रेलर रिलीज टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त लुक तारा सुतार‍िया और अनन्या पांडे ने भी मचाया धमाल

Student Of The Year 2 Trailer: बॉलीवुड में अपने एक्शन और डांस से मशहूर हो चुके एक्टर टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की अपकमिंग फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) जबरदस्त लुक में दिखाई दे रहे हैं. फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) के ट्रेलर ने आते ही धमाल मचा दिया है. टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म के ट्रेलर को अब तक करीब 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) के ट्रेलर को धर्मा प्रोडक्शन ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है.

देखें वीडियो:

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) का ट्रेलर में देखा जा सकता है कि कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) उसमें भाग लेते हैं. स्पोर्ट्सस एक्टिविटी के अलावा यह ट्रेलर एक्शन, डांस और रोमांस से भरपूर है. इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा है. इससे पहले टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) स्टारर फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) के कुछ पोस्टर जारी किए गए थे, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म के पोस्टर को लेकर करण जौहर (Karan Johar) ने ट्वीट कर कहा था कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) का नया सेशन शुरू होने वाला है.

बता दें कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) से पहले करण जौहर (Karan Johar) ने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student of The Year) बनाई थी. उस फिल्म से उन्होंने आल‍िया भट्ट (Alia Bhatt), वरुण धवन (Varun Dhawan) और स‍िद्धार्थ मल्होत्रा (Siddhartha Mehrotra) को लॉन्च किया था. इस फिल्म के तीनों ही स्टार अब बॉलीवुड में स्थापित हो चुके हैं. अब 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) के जरिए अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) और पुनीत मल्होत्रा (Punit Malhotra) भी बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं.

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), अनन्या पांडे (Ananya Pandey), तारा सुतार‍िया (Tara Sutaria) की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' (Student of The Year 2) 10 मई को स‍िनेमाघरों में र‍िलीज होने जा रही है. इस फिल्म की शूट‍िंग को 9 अप्रैल को एक साल पूरा हो गया था . शूट‍िंग सेट की यादें साझा करते हुए बॉलीवुड में डेब्यू कर रहीं अन्नया पांडे (Ananya Pandey) ने एक स्पेशल पोस्ट लिखा था. पोस्ट में अन्नया ने बताया था, "एक दूसरे को जानते हुए एक साल हो गए. हर द‍िन बहुत खास रहा. अब बस फिल्म की र‍िलीज को एक महीने बाकी हैं."

