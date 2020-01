बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा देकर यूं लौट रहे थे युवा, बॉलीवुड डायरेक्टर ने शेयर कर दिया Video

बिहार में बीते दिन पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती (Bihar Police Constable) के लिए परीक्षा का आयोजन किया था. इसमें लगभग 11800 पदों के लिए करीब 17,00,000 लोगों ने आवेदन किया था. परीक्षा के दिन से ही जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा देकर लौट रहे युवा ट्रेन पर चढ़े नजर आ रहे हैं. हैरान करने वाली बात तो यह है कि युवा ट्रेन के अंदर न खड़े होकर उसके गेट और ईंजन के पास खड़े हुए हैं. यहां तक कि परीक्षा देकर लौट रहे लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि उन युवाओं को ट्रेन पर भी खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को खुद 'मसान' (Masaan) फिल्म के निर्देशक नीरज घेवन (Neeraj Ghaywan) ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. नीरज घेवन के इस वीडियो ने लोगों का खूब ध्यान खींचा है, साथ ही लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए नीरज घेवन ने लिखा, "11800 बिहार पुलिस कॉन्सटेबल पद (Bihar Police Constable). 17 लाख आवेदनकर्ता. पटना से परीक्षा देकर लौट रहे छात्र."

@PiyushGoyal sir the video is siwan station(bihar) due to bihar constable exam,the exam is held on 2 steps first is today and the second is 20/01/2020.so sir we all students from chhapra,sonpur,hajipur requested to you for operate a train on 19/01/2020 from siwan to begusarai. pic.twitter.com/03AozbBCAA