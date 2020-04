सुभाष घई ने शेयर की सलमान, आमिर, गोविंदा, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की पुरानी फोटो, पापा की गोद मे दिखे टाइगर

बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई (Subhash Ghai) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने साल 1990 की एक फोटो शेयर की है, जिसमें सलमान खान (Salman Khan), गोविंदा (Govinda), आमिर खान (Aamir Khan), अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सचिन और कई बॉलीवुड सितारे नजर आ रहे हैं. खास बात तो यह है कि इस फोटो में टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और सोनम कपूर (Sonam Kapoor) भी दिखाई दे रही हैं. जहां टाइगर श्रॉफ अपने पापा जैकी श्रॉफ की गोद में नजर आ रहे हैं तो वहीं सोनम कपूर अपने पापा अनिल कपूर के साथ खड़ी नजर आ रही हैं. बॉलीवुड सितारों की यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

1990s Super stars together at My short film shoot of ‘pyar ki Ganga bahe 1991' on communal harmony.

Jackie anil with tiger n Sonam in arms

⁦

⁦@BeingSalmanKhan⁩ ⁦@aamir_khan⁩ ⁦@govindaahuja21⁩ ⁦@bindasbhidu⁩ ⁦@AnilKapoor⁩ ⁦@iTIGERSHROFF⁩ pic.twitter.com/AkqLpp2XaG