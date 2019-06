सुहाना खान को ग्रेजुएशन सेरेमनी में मिला अवॉर्ड तो पापा शाहरुख खान बोले- स्कूल खत्म हुआ है...देखें Video

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) वैसे तो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. लेकिन इस बार सुहाना खान किसी और वजह से ही खबरों में आ गई हैं. अपने ग्लैमरस लुक्स और फैशन सेंस के लिए पहचानी जाने वाली सुहाना खान (Suhana Khan) विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही हैं. इस बीच उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी से एक वीडियो सामने आया है, जिसको गौरी खान ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में सुहाना खान को सेरेमनी के दौरान अवॉर्ड मिल रहा है. सुहाना खान का वीडियो को शेयर करते हुए गौरी खान गर्व महसूस कर रही थीं. इस वीडियो को शेयर करते ही कई फिल्मी सितारों ने सुहाना को बधाई देनी शुरू कर दी. वहीं पापा शाहरुख खान ने इस मौके पर सुहाना खान को संदेश भी दिया है. शाहरुख खान ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्कूल खत्म हुआ है सीखना नहीं.

सुहाना खान (Suhana Khan) के खास दिन को और खास बनाने के लिए गौरी खान (Gauri Khan) ने ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान का वीडियो पोस्ट करते हुए यह भी बताया की उन्हें ये अवॉर्ड किस लिए मिल रहा है. गौरी खान ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ड्रामा की फील्ड में असाधारण योगदान के लिए रसेल कप मिला.' सुहाना के इस वीडियो पर करण जौहर (Karan Johar) और श्वेता बच्चन (Shweta Bachchan) के अलावा कई फिल्मी सितारों ने कमेंट किए हैं.

बता दें कि बॉलीवुड के किंग खान की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) इन दिनों लंदन में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं. बॉलीवुड से दूर रहने के बाद भी सुहाना खान अक्सर खबरों में छाई रहती हैं.

4 yrs have flown by. Graduating from Ardingly. Last pizza...last train ride...and first step into the real world...school ends...learning doesn't. pic.twitter.com/hKHPIj0ffe