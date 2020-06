सलमान खान को लेकर सुनील ग्रोवर को किया जा रहा था ट्रोल, अब एक्टर ने यूं दिया जवाब

सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने इसके बाद एक के बाद एक ट्वीट कर ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है. सुनील ग्रोवर ने लिखा: "कहीं अब मुझे पेड ट्रोलर्स को काम पर लगाने में मजा ना आने लग जाए. हे भगवान मुझे इस नए मनोरंजन से बचाएं." उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा: "सच और फैक्ट में अंतर यह है कि फैक्ट को तर्क के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह स्वयं तर्क है. लेकिन सच्चाई एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण और अनुभव पर निर्भर करती है."

The difference between truth and fact is that fact is something that cannot be combated with reasoning, for it is logic itself. But truth is something which depends on a person's perspective and experience.