'गदर' के डायरेक्टर ने खोल दिया राज, इस वजह से राजनीति में आए हैं सनी देओल

सनी देओल (Sunny Deol) 23 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हुए थे और एक आयोजन में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया था. 62 वर्षीय सनी देओल के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उनके गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है. लेकिन सनी देओल (Sunny Deol) को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आना बंद नहीं हो रहे हैं. 'गदरः एक प्रेम कथा (Gadar: Ek Prem Katha)' फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कल उनके पार्टी जॉइन करते ही ट्वीट किया था और आज भी एक जोरदार ट्वीट किया है. अनिल शर्मा (Anil Sharma) ने अपने इस ट्वीट में सनी देओल (Sunny Deol) के बीजेपी (BJP) में शामिल होने और राजनीति में कदम रखने की वजह का खुलासा किया है.

People are asking why @iamsunnydeol sir has joined politics. it's dirty .it's dark ..n MR deol is clean,shareef Insaan hain .. politics is not for him ..but har achcha insaan yahi sochega toh politics ko koi clean Kaise karega .. koi toh chahiye jo iss Andhare se Mukti ke liye pic.twitter.com/ylVRbptpcZ