सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र पहुंचे सनी देओल, यूं लिया विकास कार्यों का जायजा- देखें Photos

लोकसभा चुनाव में सनी देओल (Sunny Deol) ने बीजेपी (BJP) के टिकट गुरदासपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की. उन्होंने यहां कांग्रेस के कैंडिडेट सुनील जाखड़ को मात दी. अब सनी देओल (Sunny Deol) अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. सनी देओल (Sunny Deol) के इस ट्वीट पर लोगों ने रिएक्शन देना भी शुरू कर दिया है. सनी देओल सुजानपुर पहुंचे और विकास कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया. सनी देओल के इस कदम पर लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

Today, met teams at Sri Kartarpur Sahib corridor to review progress of corridor work. pic.twitter.com/bvJHOcPR8L