सनी लियोन को इस शख्स ने मारी गोली, वहीं गिर गईं एक्ट्रेस...देखें Video

सनी लियोन (Sunny Leone) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सनी लियोन को एक शख्स गोली मारता है और फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस वहीं गिर जाती है. वहां मौजूद सभी लोग सनी लियोन (Sunny Leone) को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं उठती हैं. जी हां, ऐसा रियल लाइफ नहीं बल्कि रील लाइफ में हुआ है. सनी लियोन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को खुद सनी लियोन ने पोस्ट किया है. इस वीडियो में रात का समय नजर आ रहा है और एक शख्स सनी लियोन (Sunny Leone) की ओर पिस्तौल ताने हुए है और तभी वह गोली चला देता है. हालांकि यह सनी लियोन की किसी फिल्म की शूटिंग का वीडियो है. सनी लियोन ने खुद भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. लेकिन सनी लियोन का ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसे बार-बार देखा जा रहा है.

we needed to post this on behalf of @sunnyleone so the whole world knows what happened last night on set! pic.twitter.com/klYVZHPvK6