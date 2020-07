सुशांत सिंह राजपूत के जीजू ने लॉन्च किया Nepometer, बॉलीवुड में जारी परिवारवाद से लड़ने के लिए उठाया ये कदम

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन ने उनके परिवार और फैंस को झकझोर कर रख दिया है. टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक राह बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने 34 वर्ष की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था. उनके निधन से फैंस और के साथ-साथ कई बॉलीवुड कलाकारों को भी झटका लगा रहा है. सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार परिवारवाद को लेकर आवाज उठाई जा रही है. वहीं, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के जीजू विशाल कीर्ति ने नेपोमीटर लॉन्च किया है. उनके मुताबिक इससे बॉलीवुड में जारी परिवारवाद से लड़ने में मदद मिलेगी.

Created by my brother @mayureshkrishna in the memory of my brother in law @itsSSRhttps://t.co/sNSSJfQjy5