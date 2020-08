सीबीआई जांच पर सुशांत सिंह राजपूत के कुक का आया रिएक्शन, Video में बोले- आगे भी सबकुछ अच्छा हो जाए तो...

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को दे दी है. महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और उसका कहना था कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहने दिया जाए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case) के कुक ने अपनी खुशी जाहिर की है. दरअसल, एक्टर के कुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुक कह रहा है, "मैं बहुत खुश हूं कि सीबीआई जांच हो रही है."

Sushant Singh's former Cook Ashok says, we are happy with the verdict delivered by SC pic.twitter.com/d1nxUtR0vG