सलमान खान के गाने पर सुशांत सिंह राजपूत ने किया था ऐसा डांस, ताली बजाने लगे थे ऋषि कपूर- देखें Video

बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने अपने काम से लोगों के दिलों में बखूबी जगह बनाई थी. टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक अपनी जबरदस्त पहचान बनाने सुशांत सिंह राजपूत ने 34 वर्ष की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. इससे इतर सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह सलमान खान (Salman Khan) के गाने 'ओ ओ जाने जाना' पर डांस करते नजर आ रहे हैं.

1) Sushant Singh Rajput performed on O O Jaane Jaana Song of Salman Khan in an award function.



2) Sushant was invited by Salman Bhai in his birthday party where they danced together.



3) Sushant was invited on Salman's BiggBoss & TKSS show.#BeingHumanSalmanKhanpic.twitter.com/u1EWeUAqZ8