सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर करण जौहर और आलिया भट्ट ने जताया शोक तो फैन्स के यूं आए रिएक्शन

करण जौहर (Karan Johar) की इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर कई फैन्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए और एक शख्स ने लिखा, 'करण, कॉफी विद करण के अगले सीजन से शायद आप एक्टर या एक्ट्रेसेस से दूसरे कलाकारों को सेक्स अपील और एक्टिंग स्किल्स के आधार पर रेटिंग दिलवाना बंद करेंगे. मैंने देखा है कि कई बार उनमें से कईयों ने सुशांत को सबसे नीचे रखा है जबकि वह टॉप पर आना डिजर्व करते थे.सोचिए नेशनल टेलीविजन पर वह यह देखकर कैसा महसूस करता होगा. मैं आपको उनके डिप्रेशन के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं. लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि इस तरह किसी को भी महसूस नहीं करने देना चाहिए.'

I'm in a deep state of shock.

No matter how much I think about it, I don't have the words.

I'm totally devastated.

You've left us too soon.

You will be missed by each and every one of us.

My deepest condolences to Sushant's family, loved ones, and his fans.