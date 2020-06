सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर उर्मिला मातोंडकर ने किया ट्वीट, बोलीं- परिवारवाद शासिद इस उद्योग में...

टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी राह बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 34 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 'एमएस धोनी' और 'छिछोरे' (Chhichhore) जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. उनके सुसाइड करने के पीछे का अभी तक कोई भी कारण नहीं पता चल पाया है. उनके निधन को लेकर हाल ही में उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा है.

In an industry deeply ruled by Nepotism, it takes tremendous amount of hard work n talent to make a mark like you did..Such a pity you decided to make an exit so soon. Rest in peace 🙏🏼#ripsushant#tragic#SushantSinghRajputpic.twitter.com/Slyi60BE0W