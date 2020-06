सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कुछ ही देर में पहुंचेगा मुंबई, यहीं होगा अंतिम संस्कार

Bihar: #SushantSinghRajput 's father (in blue t-shirt) & other family members leave from their residence in Patna for airport. They'll be leaving for Mumbai today. BJP MLA Niraj Kumar Singh Babloo (in white shirt in pic 3) who is also a relative of Sushant, is accompanying family pic.twitter.com/uITfJaLbIt

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का रविवार को निधन हो गया था. सुशांत सिंह राजपूत के शव का रात में पोस्टमॉर्टम हो गया है. मौत की वजह हैंगिंग (फांसी पर लटकना) है. अंग के कुछ नमूनों को कालीना फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है.

We are leaving for Mumbai now. The last rites will be performed there. We still can't believe that he is no more. If needed, we will ask for investigation as well: Niraj Kumar Singh Babloo, BJP MLA and a relative of #SushantSinghRajput, in Patna. https://t.co/Z39UvMfLOjpic.twitter.com/OCFF4bwzUo