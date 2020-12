सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह हार्ट की प्रॉब्लम के कारण अस्पताल में भर्ती

अंकिता लोखंडे ने बॉयफ्रेंड विक्की जैन और फ्रेंड्स के साथ खास अंदाज में मनाया बर्थडे, देखें Video

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो में देखा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता केके सिंह (KK Singh) अस्पताल में भर्ती हैं. साथ ही सुशांत की बहनें प्रियंका और मीतू सिंह नजर आ रही हैं. केके सिंह की यह फोटो सुशांत के फैन्स के साथ सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

Sushant's father is the main complainant in the FIR registered in Patna, the document on which the CBI inquest is based.

He is now having heart issues and hospitalised.

The stress is taking its toll.

CBI should soon declare their conclusion for the sake of this elderly gentleman. pic.twitter.com/I9dvcpcMHU