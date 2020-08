सुशांत सिंह राजपूत की भांजी ने लिखा इमोशनल पोस्ट, बोलीं- कैसा लगा होगा, जब बिना बताए ड्रग्स दिया जा रहा हो...

विशाल डडलानी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गाना, लोगों से आर्थिक मदद की अपील की- देखें Video

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की भांजी मल्लिका सिंह (Mallika Singh) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा: "मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही कि कैसा महसूस होगा जब आपको पता ही नहीं हो और आपको ड्रग्स दिए जा रहे हों. जब इसका असर हो तो कहा जाए कि आप पागल हैं. आपको महीनों तक ऐसे ही बांधकर रखा जाए. किसी के साथ लगातार ऐसा खेल खेलने के लिए बहुत क्रूरता की जरूरत होगी. उनकी अनुपस्थिति, उनके साथ क्या हुआ, इस सबने मुझे तब से ही अजीब सी कश्मकश में रखा है. सांस लेना मुश्किल हो गया है. उन्हें क्यों इस तरह पीड़ा दी गई? उनकी मुस्कुराहट, उनकी जिंदगी से ज्यादा कीमती क्या था? यह सब समझने में मैं पूरी तरह से असमर्थ हूं."

I can't even begin to imagine what it would feel like to be drugged without your knowledge, be told you're crazy when it takes effect, and keep you in that loop for months. It would take a lot cruelty to continuously play with someone like that.